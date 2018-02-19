بالفيديو.. شاحنة تقطع مسافة طويلة بدون سائق
نجحت شاحنة كبيرة في قطع مسافة 2400 ميل وحدها دون سائق .
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي التطور المذهل الذي شهدته المركبات التي عرفت بـ ” ذاتية القيادة ” .
وظهرت الشاحنة وهي تسير بسرعة دون قائد لها، ومع ذلك التزمت بخط سير الطريق الذي كانت به تعرجات فلم تنحرف عنه.
ابراهيم البريك[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني ما يمدي الحريم يتمتعون بسواقه السيارات راح تسبقهم وتسوق نفسها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8346 ] نشر منذ 39 دقيقة
ماشــاء الله عــلاهــا شــاحـنه ذكــيه مِلتَــزمَـه بلقــوانـين مَيــقدر عــلاهــا ســاهِــر .🤔🚦🚫🚨.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4080 ] نشر منذ 25 دقيقة
سبحان الله علم الإنسان مالا يعلم
شكلها مبرمجة اليأ كمبيوتر
علم تكنلوجيا