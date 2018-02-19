  • الإثنين 19

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. شاحنة تقطع مسافة طويلة بدون سائق

بالفيديو.. شاحنة تقطع مسافة طويلة بدون سائق

بالفيديو.. شاحنة تقطع مسافة طويلة بدون سائق
متابعات(صدى):

نجحت شاحنة كبيرة في قطع مسافة 2400 ميل وحدها دون سائق .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي التطور المذهل الذي شهدته المركبات التي عرفت بـ ” ذاتية القيادة ” .

وظهرت الشاحنة وهي تسير بسرعة دون قائد لها، ومع ذلك التزمت بخط سير الطريق الذي كانت به تعرجات فلم تنحرف عنه.


الوسوم:,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين

يعني ما يمدي الحريم يتمتعون بسواقه السيارات راح تسبقهم وتسوق نفسها

[ عدد التعليقات: 8346 ] نشر منذ 39 دقيقة

ماشــاء الله عــلاهــا شــاحـنه ذكــيه مِلتَــزمَـه بلقــوانـين مَيــقدر عــلاهــا ســاهِــر .🤔🚦🚫🚨.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *