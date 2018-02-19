بالفيديو.. شاحنة تقطع مسافة طويلة بدون سائق

متابعات(صدى):

نجحت شاحنة كبيرة في قطع مسافة 2400 ميل وحدها دون سائق .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي التطور المذهل الذي شهدته المركبات التي عرفت بـ ” ذاتية القيادة ” .

وظهرت الشاحنة وهي تسير بسرعة دون قائد لها، ومع ذلك التزمت بخط سير الطريق الذي كانت به تعرجات فلم تنحرف عنه.