” التخصصات الصحية ” تشكر خادم الحرمين على قراراته الخاصة بالقطاع

نايف السالم(صدى):

قدَّمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “؛ لموافقته على توظيف الأطباء المقبولين في برامج الزمالات السعودية على الوظائف الرسمية الشاغرة بالقطاعات الصحية.

بالإضافة إلى موافقة ” حفظه الله ” ، على تحويل الوظائف الخدمية دون الاستشاري إلى وظائف شاغرة يتم التوجيه عليها من هيئة التخصصات لكل قطاع.

وأكدت الهيئة، أن القرارات هذه تأتي امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الصحي والعاملين فيه، وكذلك العناية التي يلقاها الممارسون الصحيون من مقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين.