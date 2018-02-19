” الأحوال المدنية ” : لا صحة لإصدار بطاقات هوية ملونة

علي القحطاني(صدى):

أوضح محمد الجاسر، المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدينة، أن الأنباء المتداولة عن قرب إصدار بطاقات هوية ملونة، غير صحيحة، مشيرًا إلى عدم وجود توجه رسمي، لدى الوكالة حاليًا، بإجراء تعديلات على بطاقة الهوية الوطنية.

وقال ” الجاسر ” : ” عدم رضى المواطن، عن الصورة الشخصية، في بطاقة الهوية المدنية، لا يعتبر سببًا يسمح له باستبدالها ” ، ملفتًا الانتباه على أن صورة الهوية الوطنية، تعتمد على ملامح ونقاط أمنية، معينة يجب توافرها.

كما ذكر أبرز الحالات، التي يسمح بها النظام، باستبدال صورة بطاقة الهوية الوطنية، كتغير ملامح حامل البطاقة في صورة الهوية، أو إجراء عمليات تنحيف أو تجميل، تؤدي لتغيير بملامح الوجه، واختلافها عن الصورة في بطاقة الهوية، مشيرًا إلى أنه في جميع تلك الحالات، يجب إرفاق تقارير طبية، تثبت ذلك عند طلب تغيير صورة بطاقة الهوية.