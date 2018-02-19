” الشورى ” يطالب بإصدار المواصفات القياسية لاستخدامات مشروعات توليد الطاقة البديلة

علي القحطاني(صدى):

طالب مجلس الشورى، في جلسته اليوم الإثنين، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالعمل على إصدار المواصفات القياسية اللازمة لما يتم استيراده أو تصنيعه محلياً لاستخدامات مشروعات توليد الطاقة الشمسية والهوائية وغيرهما من مصادر الطاقة البديلة للمملكة.

كما طالب ” الشورى ” ، الهيئة بتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة الوطنية للجودة ورفع مستوى مشاركة هذا القطاع في فحص السلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محلياً سواءً للاستهلاك المحلي أو للتصدير، وكذلك تطبيق منهجية التشغيل الذاتي لمعرفة مدى ملاءمة إمكانية اعتمادها على مواردها لتيسير أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.