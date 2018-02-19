طلال الغامدي(صدى):

أشار مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، إلى أن أداء فريقه أمام ريال بيتس أمس، في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإسباني انخفض في النص ساعة الأخيرة من الشوط الأول.

وأعرب عن استياؤه لاستقبال شباكه 3 أهداف، على الرغم من تحقيق الفوز بخماسية، قائلًا: “قدم المنافس الذي يمر بفترة رائعة مستوى كبير، إلا أنها ” كرة القدم “.

ولفت إلى أن الملكي بدأ بأداء جيد، وتبدل الوضع في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول؛ حيث أحرز بيتس هدفين في شباك الريال.

وانتفض الملكي في الشوط الثاني وقدم مستوى رائع، وعلق ” زيدان “: ” نحن فريق يلعب بشكل أفضل في ملعب الخصم، وقدمنا شوطاً ثانياً رائعاً، ولهذا فأنا سعيد بكل هذا “.