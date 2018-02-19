” الشورى ” يناقش مشروع نظام مكافحة السمنة غدا

عادل الحربي(صدى):

ينتظر أن يناقش مجلس الشورى، غداً الثلاثاء، مشروع نظام مكافحة السمنة، الذي تقدم به خمسة أعضاء وهم: أحمد آل مفرح، وعبدالله العتيبي، وعدنان البار، وفهد العنزي، ومنى آل مشيط.

وأكدت الدراسات، ان معدل السمنة في المجتمع وصل إلى ما يزيد عن 70% خاصة بين الأطفال والشباب، موضحة أن السبب الرئيسي يرجع إلى ” الخمول المميت ” وقلة الحركة والنشاط البدني السيئ في المدارس ومطاعم الوجبات السريعة.

وتهدد السمنة، المجتمع بالبدانة، ما يؤدي إلى أمراض عدة، منها أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والدهون والكوليسترول وحصوات المرارة والسكري، والتهاب وآلام المفاصل وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض النفسية.