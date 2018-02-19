كوثر الأربش: كيف نستفيد من فضول العالم نحونا كـ ” سعوديين “

عادل الحربي(صدى):

قالت الكاتبة كوثر الأربش، أن السعوديين دائمًا ما يثيروا فضول العالم نحوهم، فتجد أي خبر أو مقطع فيديو يبدأ بـ ” سعودي ” ينال قدر كبير من الاهتمام.

وذكرت الأربش، عدة أمثلة على ذلك موضحة: ” ما زلت أذكر انهيال الإعلام من كل صوب حينما أعلن قرار قيادة المرأة للسيارة، كلنا نذكر ذلك؛ كان أشبه بالزلزال الذي اجتاح الأرض.. كل الأرض ”

وأشارت الأربش إلى أن ذلك يدفعنا لتغيير نوعية الأسئلة التي لا بد أن نطرحها، مؤكدة أن سؤال لماذا يشوه الإعلام الخارجي صورتنا؟ يجب أن ينتهي، مضيفة: علينا دائمًا أن نطرح السؤال هكذا: ” كيف نستفيد من فضول العالم نحونا؟ ”

وتابعت الأربش مجيبة على هذا السؤال: ” إني لا أرى مانعًا من أن يتداول الناس مقطعًا لسعودي يصنع مقلبًا لأصدقائه، ولكنني أيضًا أتمنى أن يروا سعوديًّا آخر، يقوم بالمساهمة في نهضة بلاده. ”