حيلة مذهلة للتخلص من الشعر الأبيض بدون صبغات

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة مكياج ، أن الشيب المبكر أو ظهور الشعر الأبيض تعد علامة من علامات الشيخوخة، إليك حيلة طبيعية مذهلة للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا وبدون صبغات.

– المكونات:

2 ملعقة طعام من مسحوق الشاي الأسود

1 وعاء من الماء

– الإعداد:

صبي الشاي في الماء ثم قومي بغليهم واتركيهم للية كاملة، طبقي الشاي على شعر واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفي بالماء الفاتر، أو يمكنك وضع الشاي في زجاجة رذاذ وبخه على الشعر ثم اتركيه ليجف دون شطف الشعر، طبقي هذه الحيلة 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.