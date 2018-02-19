وظائف شاغرة للمواطنين فقط بـ ” لولو السعودية “

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة لولو السعودية للأسواق الكبرى، اليوم الاثنين، باب التوظيف على عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين في الجبيل البلد.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متوافرة للسعوديين فقط، لافته إلى أن الأوراق المطلوبة تتمثل في ” صورة شهادة الثانوية أو متوسط وما يعادله، صورة بطاقة الأحوال، سيرة حُسن سلوك إن وجدت، وإرفاق السيرة الذاتية إن وجدت “.

وأضافت أنه سيتم إجراء المقابلة اليوم في تمام الـ11 صباحًا، في مقر الشركة لولو هايبر على عنوان ” الجبيل البلد شارع الملك فيصل الغربي من خلف المبنى “، لافته إلى أن للاستفسار الاتصال من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 بعد الظهر: 0567711992