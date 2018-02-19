” إيران ” : هناك صعوبة في العثور على حطام الطائرة الإيرانية

طهران(صدى):

صرح علي محمد أحمدي، حاكم محافظو ” كهكيلوية ” و ” بويرأحمد ” جنوب غربي إيران، اليوم الإثنين، أن هناك صعوبة في العثور على حطام الطائرة الإيرانية التي سقطت أمس الأحد، عندما كانت في طريقها لمدينة ياسوج، جنوب البلاد.

وقال ” أحمدي ” : ” على الرغم من عمليات البحث، التي جرت الأحد، لم يتم الوصول لحطام الطائرة؛ بسب تردي الأوضاع الجوية ” ، مشيرًا إلى عمليات البحث مستمرة، لكنه من الصعب تأكيد الوصول لحطام الطائرة خلال هذا الأسبوع.

كما أوضح ” الأحمدي ” ، أن الطائرة سقطت بعدما اصطدمت في مرتفعات جبل دنا جنوبي، محافظة أصفهان، وسط إيران، وأن المروحياتـ غير قادرة، على الوصول لمكان الحادث؛ وذلك بسب التضاريس الصعبة وسوء الأحوال الجوية ” .

ومن الجدير بالذكر، أن المتحدث باسم شركة ” آسمان ” ، محمد تاغي طباطباي، قد أعلن صباح اليوم، أن البحث عن طائرة الركاب الإيرانية، لا يزال جاريًا، ملفتًا الانتباه إلى أنه نظرًا للظروف الخاصة في المنطقة؛ فإنهم غير قادرين على الوصول إلى مكان الحادث.

يُذكر أن الطائرة الإيرانية، سقطت صباح أمس الأحد، بعد 20 دقيقة، من إقلاعها من مطار مهر آباد بطهران، حيث كانت تقل 60 راكبًا، من ضمنهم عددًا من منتسبي الحرس الثوري، وكانت الطائرة في رحلة داخلية، من طهران إلى ياسوج، جنوب البلاد، ومن ثم اختفت عن الرادار.