ثغرة أمنية تخترق متصفح جوجل كروم وتهدد مستخدميه

نورة الشهري (صدى):

نبًه المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات من وجود ثغرة أمنية في متصفح جوجل كروم وبرامج التصفح الأخرى المعتمدة على ” كروميوم ” ، ولذلك يجب على المستخدمين تثبيت أحدث إصدار من هذه البرامج على الفور.

كما أكد الخبراء الألمان أن هذه الثغرة الأمنية تشكل خطورة ” مرتفعة ” على أجهزة المستخدمين، حيث يمكن للقراصنة تنفيذ أكواد ضارة على الكمبيوترات غير المحمية.

بالإضافة إلى أن المكتب الاتحادي أكد على توفر إصدارات حديثة من متصفح كروم لسد هذه الثغرة الأمنية على الأجهزة المزودة بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز ولينوكس وأجهزة الماك.