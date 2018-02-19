سييرا يحاول نسيان مواجهة الفتح قبل موقعة الشباب

نواف السالم(صدى):

حاول مدرب الاتحاد لويس سييرا، إبعاد لاعبيه عن التفكير في مواجهة الفتح؛ التي أدت إلى انتقاد الجماهير للاداء الذي قدموه، مطالبًا لاعبيه بنسيان المواجهة والتركيز فقط على مباراة الشباب في إطار دور الثمانية من بطولة كأس الملك.

وعاد الثلاثي فهد الأنصاري وزياد الصحافي، وعبد الرحمن الغامدي، إلى تدريبات الاتحاد؛ استعدادًا لمواجهة الشباب، وهو ما يجعل العميد يشعر بالارتياح قبل المواجهة.

وفي سياق أخر اعتزم جماهير الاتحاد عمل ” تيفو ” ؛ لتحفيز اللاعبين في مواجهة الشباب، حيث تعد بطولة كأس الملك الأهم للعميد بعد ابتعاد المنافسة على الدوري.