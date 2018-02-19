” الملكي ” يترقب حجم إصابة مارسيلو

ماجد محمد(صدى):

ينتظر الملكي، تقرير حول إصابة لاعبه البرازيلي مارسيلو، التي تعرض لها، خلال مباراة الفريق أمس أمام ريال بيتس في إطار بطولة الدوري الإسباني.

وتعرض مارسيلو لإصابة قوية؛ أجبرت على الخروج من المباراة، في الدقيقة 29 من عمر المباراة، حيث شعر بـ آلام في عضلة الفخذ الخلفية بعد محاولة حماية الكرة في منطقة جزاء الريال.

ويترقب الملكي في قلق إصابة مارسيلو، حيث يفصل الملكي 15 يومًا عن مواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت إصابة مارسيلو قبل 15 يوماً من المواجهة المصيرية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، التي انتهى لقاء الذهاب بفوز ” الميرينغي ” 3-1 على أرضه ” سانتياغو بيرنابيو “.

وحقق الريال الفوز على ” بيتس” بخماسية، مقابل 3 أهداف.