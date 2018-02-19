أمانة نجران تزيل التعديات على الشوارع الفرعية

راشد آل شريه(صدى):

أعادة أمانة منطقة نجران بالتعاون مع لجنة التعديات فتح شارعين مغلقين بمدينة نجران تم التعدي عليهما من قبل مواطنين ومؤسسات تجارية.

وأفاد مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع أن اللجنة المشكلة إزالة التعديات على الشوارع الفرعية المغلقة والمرتبطة بطريق الملك عبدالله جنوباً، حيث يبلغ طول الشارع الأول 54 متر، وعرضه 15 متر، فيما يبلغ طول الشارع الثاني 439 مترا، وعرضه 10 أمتار، مبيناً أنه تم تطبيق نظام الجزاءات البلدية المترتبة على المخالفات المرصودة.