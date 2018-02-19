انشقاقات وتصفيات داخل صفوف الحوثي.. و3 قيادات تتناحر بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر يمنية، اليوم الاثنين، على وجود انشقاقات وخلافات كثيرة بين القيادات الحوثية في العاصمة صنعاء بشكل غير مسبوق، على المناصب القيادية وأحقية اتخاذ القرارات.

وأوضحت المصادر أن شوارع صنعاء شهدت مواجهات على الأرض بين عدة أطراف تتبع للقيادات الحوثية، لافتًا إلى أن الطرف الأول يمثل المليشيا الهاشمية السياسية المدعومة من قبل ما يعرف لرئيس المجلس السياسي صالح الصماد، مقابل مليشيا أخرة موالية للقيادي محمد علي الحوثي، بالإضافة إلى ظهور طرف ثالث يتزعمه القيادي يحيى الشامي وعائلته.

كما أضاف أن كل طرف من هذه الأطراف المتناحرة بات يعيد تموضعه وتمركزه في أحياء وشوارع العاصمة، وسط مخاوف متزايدة بين المواطنين من التصفية والنهب للممتلكات العامة والخاصة، مشيرًا إلى وجود تمرد لبعض القيادات الميدانية وتجاهل لتنفيذ أوامر القيادات العليا.

وأشار إلى أن سوء توزيع الأموال المنهوبة والمرتبات بين القيادات والعناصر الحوثية يعد عاملًا إضافيًا لإثارة الخلافات، مضيفًا أن هذا دفع بعض القيادات إلى التنسيق مع قيادات أخرى لتصفية القيادات الكبيرة.