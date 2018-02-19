فيدرر يحتل صدارة التصنيف العالمي للتنس للمرة الأولى منذ 2012

ماجد محمد(صدى):

تمكن السويسري المخضرم روجيه فيدرر، صاحب الـ 36 عامًا، من إقصاء غريمه الإسباني رافائيل نادال من قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بعد نجاحه اللافت للنظر خلال الـ14 شهرًا الماضية، التي توج خلالها بـ3 بطولات كبرى، ليرفع رصيده من إجمالي البطولات إلى 97 لقبًا.

واستطاع فيدرر أن يتصدر التصنيف، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2012؛ ليصبح أكبر لاعب سنًا يحقق هذا الإنجاز، وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة روتردام الهولندية.

وكسر اللاعب السويسري الرقم المسجل باسم الأمريكي المعتزل أندريه أجاسي، الذي كان أكبر لاعب يتصدر التصنيف العالمي بعمر 33 عامًا، علمًا بأن المرة الأولى التي صعد فيها ” المايسترو ” للقمة كانت في 2 فبراير 2004.

ويتفوق فيدرر على نادال بواقع 345 نقطة، حيث أن اللاعب الإسباني يتعافى حاليًا من إصابة عضلية، ولن يلحق به حتى لو توج في أكابولكو بالمكسيك.