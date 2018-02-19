دراسة نرويجية تنفي وجود علاقة بين ” التطعيم ” والإصابة بالصرع

أوسلو(صدى):

توصل عدد من الباحثين في النرويج، من خلال إجراء دراسة حديثة، إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله، بوجود علاقة بين تطعيم الأطفال ضد الأوبئة وإصابتهم بالصرع، حيث أكد الباحثون أن القلق من أن‭‭‭ ‬‬‬يؤدي التطعيم ضد الأوبئة إلى إصابة الأطفال بصرع، ليس له مبرر.

وأشارت الطبيبة سيري هابيرج، من المعهد النرويجي للصحة العامة، في أوسلو، إلى أنه قد تم تطعيم أكثر من نصف أطفال النرويج، خلال فترة تفشي ” أنفلونزا الخنازير ” في عام 2009م، قائلة: ” إن الهدف من دراستنا، هو التحري عما إذا كان التطعيم ضد تفشي الأنفلونزا له صلة بزيادة خطر إصابة الأطفال بالصرع ” .

فيما لفتت ” هابيرج ” ، إلى أن القلق من وجود صلة بين التطعيم والاضطرابات العصبية واضطرابات النمو عند الأطفال، ربما يحد من استعداد الآباء للسماح بتطعيم أولادهم.

يشار إلى أنه قد تم قبل ذلك، إثبات أن التطعيم ضد الأنفلونزا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات الحمية، والتي تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بالصرع فيما بعد.