قسيس ألماني يبكي تأثرا بسورة الفاتحة ويعلن إسلامه في العلا

نايف السالم(صدى):

أعلن القسيس الألماني الذي جاء إلى المملكة سائحًا بمحافظة العلا، إسلامه عقب طرحه عدة أسئلة على داعية فلبيني بمكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في العلا عن سورة الفاتحة.

حيث فسر له الداعية الشيخ الكانور سورة الفاتحة؛ فبكى القسيس متأثرًا بآيات القرآن الكريم، كما ناقش الداعية عن الإسلام، وأحب القسيس الإسلام قائلًا: ” هذا الدين عظيم. ” ، مغيرًا اسمه من جون ليحيى.

وأكد رئيس مكتب الدعوة بالعلا الشيخ فهد بن عبدالعزيز منقره، أن هناك 12 ألماني مع القسيس وزع عليهم عددًا من الكتيبات والمطويات التعريف بالإسلام.