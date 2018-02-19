تركي آل الشيخ يعلن التوصل إلى هوية مخترق حساب الأهلي: ” حتوحشنا “

نواف السالم(صدى):

أعلن رئيس هيئة الرياضة المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ عن التوصل لهوية مخترق حساب النادي الأهلي.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بـ ” تويتر ” : ” تم تحديد جهة الإختراق لحساب النادي الأهلي وهي جهة داخلية …جايبينك جايبينك … حتوحشنا “.

وكان حساب النادي الأهلي قد تم استعادته أمس بعد ساعات من تعرضه للاختراق، وعلق تركي آل الشيخ أن من اخترق حساب الأهلي الرسمي في تويتر سيُعاقب ولن تمر الحادثة مرور الكرام سواء كان داخل المملكة أو خارجها.