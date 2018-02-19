” الناتو ” : روسيا تضع العالم في سباق للتسليح النووي

موسكو(صدى):

صرح السكرتير العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن تصميم روسيا، على تطويرها صواريخ جديدة، متوسطة المدى، يمكن أن يضع العالم على شفا جولة جديدة، من سباق التسلح النووي.

وقال ” ستولتنبرغ ” : ” روسيا تعمل على تحديث قواتها النووية، وتنفيذ المناورات بالأسلحة النووية، ما يهدد بإطلاق العنان لجولة جديدة، من سباق التسلح النووي في أوروبا ” .

وأضاف: ” تصرفات روسيا، هذه تثير القلق لدى كل شركاء الناتو ” ، مشيرًا إلى أن لا الحلف ولا روسيا، معنيان في الدخول في سباق تسلح.

واختتم ” ستولتبرغ ” كلامه، داعيًا موسكو إلى التقيد، بشروط معاهدة الصواريخ، قصيرة ومتوسطة المدى، التي تمنع نشر صواريخ جديدة في القسم الأوروبي، من روسيا، كما تعتبر جزءًا هامًا، من الحفاظ على السلام في القارة.