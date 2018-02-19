” الناتو ” : روسيا تضع العالم في سباق للتسليح النووي
صرح السكرتير العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن تصميم روسيا، على تطويرها صواريخ جديدة، متوسطة المدى، يمكن أن يضع العالم على شفا جولة جديدة، من سباق التسلح النووي.
وقال ” ستولتنبرغ ” : ” روسيا تعمل على تحديث قواتها النووية، وتنفيذ المناورات بالأسلحة النووية، ما يهدد بإطلاق العنان لجولة جديدة، من سباق التسلح النووي في أوروبا ” .
وأضاف: ” تصرفات روسيا، هذه تثير القلق لدى كل شركاء الناتو ” ، مشيرًا إلى أن لا الحلف ولا روسيا، معنيان في الدخول في سباق تسلح.
واختتم ” ستولتبرغ ” كلامه، داعيًا موسكو إلى التقيد، بشروط معاهدة الصواريخ، قصيرة ومتوسطة المدى، التي تمنع نشر صواريخ جديدة في القسم الأوروبي، من روسيا، كما تعتبر جزءًا هامًا، من الحفاظ على السلام في القارة.
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