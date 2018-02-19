علاقة مرضى السكري بالبدانة

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن لا يوجد ارتباط بين السكري والبدانة كما هو شائع في الدول الغربية، فقد تبين أن 80 % من المصابين يعيشون في الدول النامية، وأن معظمهم لا يشكون من زيادة دهون الجسم أو البدانة.

حيث أن الاعتماد على أكلات مصنّعة ومعالجة، وزيادة السكر المضاف في الأطعمة الجاهزة والسريعة؛ هو السبب الرئيسي وراء ظاهرة انتشار السكري، كما أكدت الدراسة على أن معظم مرضى السكري في الغرب لديهم وزن زائد، لكن في مناطق كثيرة أخرى من العالم ليسوا كذلك.

بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من مرضى السكري حول العالم لا يطابقون المعايير المعروفة في الغرب، بينما يكاد مرض السكري في الولايات المتحدة مثلاً أن يكون لصيقاً بمشكلة الوزن الزائد والبدانة.

ووصف الباحثون الذين قاموا بالدراسة الحقائق الجديدة الخاصة بمرض السكري ظاهرة انتشار المرض دون ارتباطه بمشاكل الوزن بالأمر الغامض، لكن الاعتماد على أكلات مصنّعة ومعالجة، وزيادة السكر المضاف في الأطعمة الجاهزة والأكلات السريعة له دور في ظاهرة انتشار السكري حتى لو لم ينعكس ذلك على زيادة الوزن.