علامات غريبة تكشف جنس مولودك

متابعات(صدى):

عندما تمرّ السيدة بفترة الحمل، تصبح هي وأقرباؤها والأصدقاء في حالة فضول لمعرفة جنس المولود، ما إذا كان صبيًا أم فتاة، وعلى الرغم من أنّ التكنولوجيا سهلت ذلك الأمر في وقتنا الحاضر، ولم تكن متوفرة في الماضي، حيث كان الناس في ذلك الوقت، يستخدمون علامات غريبة للتدليل جنس المولود، فيما يلي نقدم لكِ بعض أغرب تلك العلامات:

طريقة المشي

تشير الحكايات الشعبية الفرنسية من القرن الـ15، إلى أنّ السيدة الحامل التي تضع قدمها اليمنى أولاً عند المشي، سوف يكون طفلها صبياً، أما إذا كانت تضع القدم اليسرى أولًا، سوف تكون فتاة.

استخدام خاتم

دعي شريككِ يربط خاتماً في خيط، ثم يسحبه مباشرة فوق بطنك، إذا تحرك الخاتم ذهابًا وايابًا، فذلك يعني أنّ مولودك صبي، ولكن إذا تحرك في دوائر، فسترزقين بابنة.

اتجاه الوسادة

سيكون لديكِ صبياً إذا كانت الوسادة تواجه الشمال، ولكنكِ تنامين على الجانب الأيسر، وإذا كانت الوسادة تواجه الجنوب وتنامين على الجانب الأيمن، ستكون فتاة.

حالة شعركِ

الحمل يغيّر جسم كل امرأة، وقديماً اعتمدوا على حالة الشعر، فإذا كانت الخصلات لامعة وكثيفة، فالسيدة تكون حاملاً في صبي، أما إذا كان شعرها ناعماً وباهتاً، فهي حامل بفتاة.

طريقة إمساك المفتاح

إذا امسكتْ الحامل بمفتاح من الجزء الرفيع، ستلد فتاة، أما إذا أمسكت به من الجزء السميك، ستلد صبيًا.