أم تقاضي ابنها ليسدد مليون دولار ثمن تربيتها له

تايبيه(صدى):

أصدرت إحدى المحاكم في تايوان، حكمًا يلزم رجل تايواني، بدفع مبلغًا قدره ” مليون دولار ” لأمه، وذلك بعد رفعت دعوى قضائية ضده، تطالبه فيها بدفع هذا المبلغ، والذي اعتبرته نظيرًا لما أنفقته عليه، خلال مراحل تنشئته وتعليمه.

حيث طلبت الأم من نجليها، خلال فترة دراستهما بكلية طب الأسنان، التوقيع على عقد ينص على موافقتهما بدفع 60 %، من صافي ربحهما بعد التخرج، وبالفعل، وافق الابنان على توقيع العقد.

و استمرا في دفع 60 % من أرباحهما بعد التخرج، لكن بعد فترة امتنع الابن الأكبر عن سداد القيمة ذاتها، ورفض دفع المبلغ المتفق عليه، الأمر الذي دفع الأم تلجأ لمقاضاته أمام المحكمة، فيما استغرقت القضية بينهما مدة 8 سنوات.

يشار إلى أن الأم التي تدعى ” لوو ” ، كان قد اضطرت إلى تربية طفليها بمفردها، بعد أن انفصالها عن زوجها، لتصاب بعد ذلك ببعض التخوفات من أن ولديها يهملاها في شيخوختها، الأمر الذي جعلها تتخذ قرارها بمقاضاة ابنها، وذلك في سبيل ضمان حقوقها.