بن شرقي: نقاتل على جميع المسابقات
أشار لاعب الهلال المغربي أشرف بن شرقي، إلى أن الفريق يسعى جاهدًا لاقتناص الثلاث نقاط من مواجهة الاستقلال الإيراني المقرر إقامتها غدًا في إطار بطولة دوري أبطال أسيا.
وأكد ” بن شرقي ” على أن الزعيم استحق تحقيق الثلاث نقاط في مواجهة العين الإماراتي التي انتهت بالتعادل بين الفريقين.
وفيما يتعلق بالمنافسة على دوري المحترفين، أشار إلى أن فارق الـ 4 نقاط بين الزعيم والأهلي لا يعني حسم الدوري، قائلًا: ” الجولات المقبلة صعبة ونحن نقاتل على جميع المسابقات، وهذه هي ضريبة النادي الكبير كالهلال “.
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