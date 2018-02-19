بن شرقي: نقاتل على جميع المسابقات

نواف السالم(صدى):

أشار لاعب الهلال المغربي أشرف بن شرقي، إلى أن الفريق يسعى جاهدًا لاقتناص الثلاث نقاط من مواجهة الاستقلال الإيراني المقرر إقامتها غدًا في إطار بطولة دوري أبطال أسيا.

وأكد ” بن شرقي ” على أن الزعيم استحق تحقيق الثلاث نقاط في مواجهة العين الإماراتي التي انتهت بالتعادل بين الفريقين.

وفيما يتعلق بالمنافسة على دوري المحترفين، أشار إلى أن فارق الـ 4 نقاط بين الزعيم والأهلي لا يعني حسم الدوري، قائلًا: ” الجولات المقبلة صعبة ونحن نقاتل على جميع المسابقات، وهذه هي ضريبة النادي الكبير كالهلال “.