براتب 8000 ريال.. شركة ملابس رياضية تتيح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة SUNANDSANDSPORTS الرائدة في مجال المعدات والملابس الرياضية، عدد من الوظائف، في الرياض، وجدة، والخبر، تحت مسمي أخصائي توظيف.

واشترطت الشركة في المتقدم، أن يكون سعودياً أو ابن مواطنة، و يمتلك خبرةً في مجال التوظيف لا تقل عن سنة، ويجيد اللغة العربية والإنجليزية (تحدثاً ، وكتابة)، ويجيد استخدام الحاسب الآلي، مشيرة إلى أن الرواتب تصل إلى 8000 ريال.

وقالت الشركة، إنه يمكن للراغبين في التقدم للوظائف، إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي: [email protected] أو الاتصال على الرقم التالي: 0570948968 مع كتابة المسمي الوظيفي والمدينة.