براتب 8000 ريال.. شركة ملابس رياضية تتيح وظائف شاغرة
أتاحت شركة SUNANDSANDSPORTS الرائدة في مجال المعدات والملابس الرياضية، عدد من الوظائف، في الرياض، وجدة، والخبر، تحت مسمي أخصائي توظيف.
واشترطت الشركة في المتقدم، أن يكون سعودياً أو ابن مواطنة، و يمتلك خبرةً في مجال التوظيف لا تقل عن سنة، ويجيد اللغة العربية والإنجليزية (تحدثاً ، وكتابة)، ويجيد استخدام الحاسب الآلي، مشيرة إلى أن الرواتب تصل إلى 8000 ريال.
وقالت الشركة، إنه يمكن للراغبين في التقدم للوظائف، إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي: [email protected] أو الاتصال على الرقم التالي: 0570948968 مع كتابة المسمي الوظيفي والمدينة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15789 ] نشر منذ 3 ساعات
فرصه ممتازه