” تيلرسون ” : كوريا الشمالية تثير قلق واشنطن بشأن تصريحاتها الأخيرة

واشنطن(صدى):

أوضح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن إعلان كوريا الشمالية، عن قدرتها إصابة أراضي، الولايات المتحدة الأساسية، بالصواريخ النووية، تُثير قلق واشنطن.

وفي ذات السياق أيضًا، صرح ” تيلرسون ” ، أن الإدارة الأمريكية؛ ونتيجة لذلك تطور مختلف الإجراءات، بما في ذلك العسكرية؛ وذلك لتكون مستعدة لكل شيء.

ومن الجدير بالذكر، أن روسيا والصين في وقت سابق، قد اقترحتا على كوريا الشمالية، وقف تجاربها النووية والصاروخية، وعلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الامتناع عن إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة؛ وذلك لتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، لكن واشنطن تجاهلت هذه المبادرة.