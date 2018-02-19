استمرار ثوران بركان ” جبل سينابونج ” الإندونيسي

جاكرتا(صدى):

أطلق بركان ” جبل سينابونج ” في جزيرة سومطرة الإندونيسية، اليوم الإثنين، سيلًا من الغاز الحارق لمسافة تجاوزت الأربعة كيلومترات أسفل منحدراته، وذلك للمرة الثانية.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبو نوجروهو، أن جبل سينابونج نفث رمادًا بركانيًا كثيفًا لمسافة بلغت خمسة كيلومترات في الجو خلال آخر ثوران له، مؤكدًا أنه لم تقع إصابات.

وجدير بالذكر، إنه البركان يبلغ ارتفاعه 2460 مترًا، ويثور بشكل متقطع منذ أواخر عام 2013 م، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص.