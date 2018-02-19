3 أطعمة مفيدة جدا تحميك من السرطان

متابعات(صدى):

تُعتبر التغذية الصحية من الأشياء الضرورية جدا لجسم الإنسان؛ فهي لا تمده فقط بالعناصر الغذائية المهمة، بل تسهم أيضاً في حمايته من الأمراض الخطيرة، فهناك الكثير من الأطعمة تقينا من الأمراض المختلفة.

حيث أوضح مجموعة من الأطباء أنه يمكن الوقاية من السرطان من خلال تناول 3 أطعمة وهي :

1-الطماطم:

فتحتوي الطماطم على مادة ” ليكوبين ” ، والتي تقوم بطرد ما يعرف بالجذور الحرة ” Free Radicals ” ، التي تهاجم الخلايا السرطانية، كما أنها تحول دون ارتباط خلايا السرطان بالدورة الدموية.

2-التوت الأزرق:

يزخر التوت الأزرق بمضادات الأكسدة والكيميائيات النباتية ” فيتوكيميكال “، والتي تحول دون ارتباط الخلايا السرطانية بالحمض النووي “DNA “.

3-الكركم:

حيث يتمتع الكركم بفوائد صحية عديدة؛ فهو يحارب السرطان ويحد من شيخوخة الخلايا ويكافح الالتهابات والآلام، كما أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة.