” الحبسي ” : جماهير عمان تؤازر الهلال في المواجهة الآسيوية

ماجد محمد(صدى):

أكد الحارس العماني علي الحبسي، على مؤازرة جماهير عمان للهلال في مواجهته للاستقلال الإيراني، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، في إطار بطولة دوري أبطال أسيا.

وعن مشاركته أساسيًا مع الفريق في مباراة الاستقلال، قال الحارس العماني إنه سعيد بقرار رامون دياز بإشراكه أساسيًا.

وأضاف: ” تداخل المباريات يشكل ضغطاً أكبر علينا، لكن الفريق قادر على التأقلم مع المرحلة الحالية كوننا نملك لاعبين على مستوى عالٍ وجهاز فني قادر على التدوير السليم بيننا كلاعبين”.