فيديو مروع لإطار سيارة يطيح برجل ويسقطه أرضا في الشارع
تعرض رجل لحادث مروع ومؤلم ، حيث اصطدم به إطار سيارة اثناء سيره في الشارع .
أظهر مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرا مراقبة أحد الشوارع رجلا يسير بصحبة امرأة عندما عبر إطار انفصل عن سيارته الطريق وطار مصطدما برأس الرجل بقوة ليسقطه أرضا .
Man Survives Runaway Tyre To The Head
This is the unbelievable moment a man survived being struck in the head by a runaway tyre 😮🙏ViralHog
Posted by UNILAD on Saturday, February 17, 2018
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2842 ] نشر منذ 3 ساعات
يالطيف ان شاء الله ما مات
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالطييييييييف أتوقع إنها قضت عليه.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4082 ] نشر منذ 2 ساعتين
مرووع لن يعيش الا ما شاء الله تعالى