فيديو مروع لإطار سيارة يطيح برجل ويسقطه أرضا في الشارع

متابعات(صدى):

تعرض رجل لحادث مروع ومؤلم ، حيث اصطدم به إطار سيارة اثناء سيره في الشارع .

أظهر مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرا مراقبة أحد الشوارع رجلا يسير بصحبة امرأة عندما عبر إطار انفصل عن سيارته الطريق وطار مصطدما برأس الرجل بقوة ليسقطه أرضا .