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فيديو مروع لإطار سيارة يطيح برجل ويسقطه أرضا في الشارع

فيديو مروع لإطار سيارة يطيح برجل ويسقطه أرضا في الشارع
متابعات(صدى):

تعرض رجل لحادث مروع ومؤلم ، حيث اصطدم به إطار سيارة اثناء سيره في الشارع .

أظهر مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرا مراقبة أحد الشوارع رجلا يسير بصحبة امرأة عندما عبر إطار انفصل عن سيارته الطريق وطار مصطدما برأس الرجل بقوة ليسقطه أرضا .

Man Survives Runaway Tyre To The Head

This is the unbelievable moment a man survived being struck in the head by a runaway tyre 😮🙏ViralHog

Posted by UNILAD on Saturday, February 17, 2018

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2842 ] نشر منذ 3 ساعات

يالطيف ان شاء الله ما مات

[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 2 ساعتين

يالطييييييييف أتوقع إنها قضت عليه.

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