” بتكوين ” ترتفع أعلى 11 ألف دولار لأول مرة منذ يناير

عادل الحربي (صدى):

بدأت العملة الرقمية ” بتكوين ” في التعافي الملحوظ والعودة إلى السوق بقوة، بعد ارتفاعها أعلى 11 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ أواخر يناير.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 1.05% إلى 10505 دولار، في الساعة الـ9:12 صباحًا بتوقيت مكة، مقلصة خسائرها الهائلة خلال الفترة الماضية.

وصعدت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 0.45% إلى 929 دولار، كما زادت ” الريبل ” بنسبة 0.45% مسجله 1.13 دولار، بينما تارجعت ” بتكوين كاش ” بنسبة 0.20% إلى 1496 دولار.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 486 مليار دولار، بعدما اقتربت من 520 مليار دولار خلال تعاملات أمس الأحد، وكانت أكبر العملات الرقمية ” بتكوين ” تجاوزت خلال تعاملات أمس الأحد حاجز الـ11.2 ألف دولار.