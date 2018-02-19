شاب يهدد فتاة بالفضيحة بعد رفضها الزواج منه

دبي(صدى):

يواجه شاباً عربياً في دبي، تهمة تهديد صديقته السابقة بإسناد أمور خادشة بشرفها، وفضحها في موقع عملها، وإرسال الصور لطليقها ومديرها في العمل، في حال لم تساعده في التوظيف بالشركة التي تعمل بها.

وأكدت الفتاة وهي مضيفة طيران من نفس جنسية الشاب، أنها علاقتها به استمرت لشهور بعد أن تعرفت عليه في العمل، ثم أخبرها بأنه يحبها وعرض عليها الزواج.

وأضافت الفاتة أنها رفضت هذا الطلب، ومن ثم أصبح يتدخل في أمورها الشخصية ويتجسس عليها، وطالبها بمساعدته في توظيفه في الشركة التي تعمل فيها بعد أن طرد من عمله.

وأشارت إلى أنها أرشدته إلى طريقة الانضمام إلى عملها لتتخلص منها، إلا أنه واصل مضايقتها وهددها كثيراً بعد توترت العلاقة بينهم، حتى أقامت دعوى ضده.

من جانبها، أحالت النيابة العامة الشاب إلى محكمة الجنايات؛ تمهيداً لإصدار الحكم.