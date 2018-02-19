شاب يهدد فتاة بالفضيحة بعد رفضها الزواج منه
يواجه شاباً عربياً في دبي، تهمة تهديد صديقته السابقة بإسناد أمور خادشة بشرفها، وفضحها في موقع عملها، وإرسال الصور لطليقها ومديرها في العمل، في حال لم تساعده في التوظيف بالشركة التي تعمل بها.
وأكدت الفتاة وهي مضيفة طيران من نفس جنسية الشاب، أنها علاقتها به استمرت لشهور بعد أن تعرفت عليه في العمل، ثم أخبرها بأنه يحبها وعرض عليها الزواج.
وأضافت الفاتة أنها رفضت هذا الطلب، ومن ثم أصبح يتدخل في أمورها الشخصية ويتجسس عليها، وطالبها بمساعدته في توظيفه في الشركة التي تعمل فيها بعد أن طرد من عمله.
وأشارت إلى أنها أرشدته إلى طريقة الانضمام إلى عملها لتتخلص منها، إلا أنه واصل مضايقتها وهددها كثيراً بعد توترت العلاقة بينهم، حتى أقامت دعوى ضده.
من جانبها، أحالت النيابة العامة الشاب إلى محكمة الجنايات؛ تمهيداً لإصدار الحكم.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2842 ] نشر منذ 3 ساعات
يستاهل العقاب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 25063 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6653 ] نشر منذ 28 دقيقة
ما تنلام يوم ترفضه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2527 ] نشر منذ 19 دقيقة
بعض الناس اكرمكم الله مثل الكلب تعطيه اللحمه وعينه في العظم -ولو اخذه يقعد يلهث -هذا ودك تلقمه حجر-
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4082 ] نشر منذ 15 دقيقة
شخص بكل اسف يفتقد ابجديات
الأخلاق والرجولة والإحترام