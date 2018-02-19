الهلال يجدد لـ ” عطيف ” : بقائه من أولويات الفريق

ماجد محمد(صدى):

قامت إدارة نادي الهلال، بالتجديد، للاعبها عبد الله عطيف، مؤكدة على أنه لا يمكن الاستغناء عن اللاعب.

وقالت الإدارة إن بقاء عطيف من أولويات النادي؛ حيث تواجده يساهم في استقرار الفريق، خاصة في ظل تقديمه لمستويات جيدة خلال منافسات الموسمين الماضيين.

وفي سياق أخر اتجه مدرب الهلال رامون دياز إلى مشاركة الحارس العماني علي الحبسي أساسيًا خلال مواجهة استقلال طهران، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، في إطار بطولة اسيا، بعد اعتماده على الحارس عبدالله المعيوف، الفترة الماضية.

وقالت مصادر إن ديازي يسعى للاعتماد على ” الحبسي ” في جميع لقاءات دوري أبطال آسيا 2018، فيما سيشارك الحارس عبدالله المعيوف أساسيا في الدوري السعودي للمحترفين.