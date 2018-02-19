الجوازات: 5 شروط لتسجيل بلاغ تغيب العمالة المنزلية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن هناك 5 شروط يتم التحقق منها عند تسجيل بلاغ التغيب الخاص بالعمالة المنزلية ” تسجيل ” هروب ” آلياً، من قبل صاحب العمل.

وأشارت المديرية إلى أن الشروط هي: أن تكون الإقامة سارية المفعول، يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول، لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من أبشر وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يوماً من تاريخ البلاغ، أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدره العامل، إذا تجاوز 15 يوماً لا يتم إلغاؤه نهائياً ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.

جاء ذلك خلال ردها على أحد المغردين الذي قال: ” لو سمحت ما هي الإجراءات عند إسقاط أسماء عاملات مشغل لهربهم من العمل لدى وهمن على كفالتي علماً أن لهم أكثر من عشر سنوات وسجلت هروب لدى الشرطة “.