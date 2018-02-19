أحد المشروعات في بقيق يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن أحد المشروعات في بقيق عن حاجته لموظفين في عدة اختصاصات، موضحًا أن الوظائف المتاحة هي: سائقين نقل ثقيل، وسائقين معدات، بالإضافة إلى ممرضين، وموظفين استلام تصاريح العمل.

وأشار إلى أن الوظائف للسعوديين فقط، كما يجب ألا يفوق عمر المتقدم 35 سنة، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، ومن الأفضل خبرة سابقة في الصناعه للأمن والسلامة، ويتم تحديد الراتب بعد المقابلة.

وأوضح أن على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية مع تحديد المسمى الوظيفي بالعنوان: [email protected]