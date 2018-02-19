الأهلي في منافسة شرسة مع الجزيرة الإماراتي

نواف السالم(صدى):

يواجه الأهلي، اليوم الأثنين، نظيره الجزيرة الإماراتي،في إطار بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في تمام الساعة 8:10 مساءً.

ويخوض الأهلي المباراة بروح معنوية مرتفعة؛ بعد تحقيقه للانتصار الأول أمام تراكتور الإيراني بهدف نظيف الإثنين الماضي، على الرغم من تراجع أداؤه في إطار دوري المحترفين، حيث جاءت أخر نتائجه بالتعادل أمام الفيحاء.

ويدخل الجزيرة الإماراتي منتشيًا بتصدره للمجموعة بفارق الأهداف عن الأهلي، حيث تغلب على الغرافة القطري بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

ومن المرتقب أن تشهد المباراة حضور جماهيري قوي؛ عقب توجيه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بشراء 30 ألف تذكرة وتوزيعها للجمهور.