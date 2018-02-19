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بعد سقوطها أمس.. حطام الطائرة الإيرانية لا يزال مفقودا

بعد سقوطها أمس.. حطام الطائرة الإيرانية لا يزال مفقودا
طهران(صدى):

أوضح محمد تاغي طباطباي، المتحدث باسم شركة ” آسمان ” ، أن البحث عن طائرة الركاب الإيرانية، التي تحطمت صباح أمس، بمحافظة أصفهان وسط البلاد، لا يزال جاريًا.

وقال ” طباطباي ” : ” نظراً للظروف الخاصة في المنطقة؛ فإننا ما زلنا، غير قادرين على الوصول إلى مكان الحادث؛ وبالتالي لا يمكننا التأكد من وفاة جميع الركاب ” .

ومن الجدير بالذكر، أن الطائرة سقطت بعد 20 دقيقة، من إقلاعها من مطار مهر آباد بطهران، حيث كانت تقل 60 راكبًا، من ضمنهم عددًا من منتسبي الحرس الثوري، وكانت الطائرة في رحلة داخلية، من طهران إلى ياسوج، جنوب البلاد، ومن ثم اختفت عن الرادار.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8721 ] نشر منذ 4 ساعات

الله المستعان

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