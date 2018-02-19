العدل: استقبال 201 قضية وعقد 508 جلسة خلال الساعة الأولى من اليوم

علي القحطاني (صدى):

كشفت وزارة العدل، العمليات التي أنجزت في محاكم وكتابات العدل خلال أول ساعة من العمل اليوم الإثنين، مشيرة إلى أنه تم إنجاز من العمليات 41% عملية قضائية، و31% عملية تنفيذ، و28% عملية توثيق.

وأضافت الوزارة أنه تم استقبال 201 قضية، وعقد 508 جلسة، وصدور 61 حكماً أو قراراً، بالإضافة إلى استقبال 549 طلباً تنفيذياً، وصدور 32 قراراً تنفيذياً، وانعقاد 10 محاضر، وصدور 445 وكالة، وتنفيذ 72 عملية على العقار.