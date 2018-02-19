بالصور.. أنثى أسد تلهو مع غزالة صغيرة
رصد المصور جوردون دونوفان ، لقطات غريبة بين أنثى أسد ” لبؤة ” وغزالة صغيرة بث خلالها وكأنها تلهو مع طعامها ، في حديقة إتوشا الوطنية في ناميبيا .
وظهرت اللبؤة في الصور وهى تعتنى بغزالة صغيرة من النوع المفضل للافتراس من قبل الأسود، لكنها أخذت تلعقها وتحميها من الخطر وكأنها أحد صغارها، وذلك بعد أن قتل أسد أشبالها في محاولة للسيطرة عليها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43013 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله ,,
,, لله في خلقه شؤون ,,
هزيم[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 4 ساعات
والله ان بعض الحيوانات ارحم من كثير من البشر.
سبحان الله.
بل ان من الحجاره لما يتشقق من خشية الله.
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله رغم أنها حيوان رحمت صغير فريستها وأحست بالمسؤوليه تجاهه إلا أنه لم توجد هذه الرحمة في قلوب البشر الذين يقتلون الأطفال الأبرياء سوى أنهم مسلمون .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2527 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحانك يارب -يامن وضعت في الأرض رحمه واحده يتراحم بك خلقك-وادخرت ليوم القيامه تسع وتسعين رحمه ترحم بها عبادك-اللهم ارحمنا في الدنيا والاخره-