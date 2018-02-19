بالصور.. أنثى أسد تلهو مع غزالة صغيرة

ويندهوك(صدى):

رصد المصور جوردون دونوفان ، لقطات غريبة بين أنثى أسد ” لبؤة ” وغزالة صغيرة بث خلالها وكأنها تلهو مع طعامها ، في حديقة إتوشا الوطنية في ناميبيا .

وظهرت اللبؤة في الصور وهى تعتنى بغزالة صغيرة من النوع المفضل للافتراس من قبل الأسود، لكنها أخذت تلعقها وتحميها من الخطر وكأنها أحد صغارها، وذلك بعد أن قتل أسد أشبالها في محاولة للسيطرة عليها.