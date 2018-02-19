” المقاولات ” تعلن عن طرح مبادرة لتقييم وضع الشركات

نايف السالم(صدى):

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمقاولات، المهندس أسامة العفالق، عن طرح مبادرة؛ لدراسة تقييم وضع شركات المقاولات عمومًا، وتحديدًا الشركات المتعاقدة مع الدولة؛ بهدف معالجة مشكلاتها وإيجاد حلول لها، وذلك في ضوء ما أشارت إليه تقديرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن أكثر من 90% من شركات المقاولات متعثرة ” متأخرة في سداد الالتزامات المالية ” .

وذكر أن بعض شركات المقاولات، وصلت لمرحلة التصفية، كما توجد شركات بحاجة إلى الدعم؛ لتجاوز أوضاعها الصعبة، وأضاف: ” أسباب التعثر مرتبطة، بسوء التنظيم الداخلي؛ ما يتطلب إعادة الهيكلة، إضافة لوجود عوامل خارجية ” .

واستكمل: ” حجم الإنتاجية لدى شركات المقاولات، تراجع خلال عام بنحو 70%؛ جراء التوقف عن صرف المستحقات المالية، وشركات المقاولات، لم تكن قادرة على الاستمرار، في العمل وتوقفت العقود مع شركات التوريد ” .