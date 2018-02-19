النصر يسعى للاستغناء عن أسماء بارزة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الإثنين، أن رئيس مجلس إدارة النصر سلمان المالك، طالب بإعداد تقارير عن الجهازين الفني والإداري للنادي.

وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة تشير إلى سعي ” المالك” للاستغناء عن عدد من الأسماء البارزة في النادي.

وأشار المصدر أن النتائج السيئة التي حققها النصر الفترة الماضية هي السبب وراء المطالبة بتلك التقارير، موضحًا أنه سيتم منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب في الفئات السنية والفريق الأولمبي.