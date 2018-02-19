تقرير: متوقع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بحلول 2020 إلى 3.8%

عادل الحربي(صدى):

أصدرت مؤسسة الراجحي، تقرايراً اقتصادياً جديداً، يشير إلى احتمالية ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي خلال سنتين إلى 3.8%، وأن يرتفع إلى 9% في حال لم يكن هناك تأثير للإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح التقرير، أن إنفاق الأسرة الواحدة من المحتمل أن يرتفع بنسبة 6.8% بحلول عام 2020، إلا أنه يمكن أن ينخفض إنفاق الأسر غير السعودية بنسبة 13.5% بفعل ضريبة القيمة المضافة ورسوم المرافقين.

وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للأسر ذات الدخل المرتفع، فمن المتوقع أن تنخفض نفقاتها؛ لعدم دعمها من خلال برنامج حساب المواطن وتكلفة بدل المعيشة، حيث من المتوقع أن يحمي البرنامج نحو 70% من الأسر السعودية خلال العامين المقبلين.

وأضاف التقرير إلى أن شرائح الاستهلاك التي ستتأثر بالإنفاق هي السعوديين ذوي الدخل المرتفع باكثر من 25 ألف ريال، والأسر غير السعودية، مؤكداً أنه ستواجه ضغوطًا تتمثل في الزيادات في قطاع النقل ووسائل الترفيه والثقافة، والأثاث والمفروشات.