” ساما ” تطلق إنذارها النهائي لـ ” التعاونية للتأمين “

علي القحطاني (صدى):

أطلقت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، أمس الأحد، إنذارها النهائي لشركة ” التعاونية للتأمين ” بشأن ملاحظاتها بخصوص العناية بالعملاء.

وأوضحت المؤسسة في خطابها المرسل إلى الشركة ان تلك الملاحظات تكمن في عدم فعالية إجراءات التعامل مع الشكاوى وعدم قدرة نظام الشركة في إغلاق شكاوى العملاء وإشعارهم بإغلاق تلك الشكاوى.

وأمهلت الشركة مدة أعلاها 20 يوم عمل من تاريخ هذا الخطاب وتزويدها، لتصحيح تلك المخالفات وتزويدها بما يثبت ذلك، لافته إلى انه في حال عدم إتمام ذلك في المدة المحددة سوف تتخذ المؤسسة إجراء أو أكثر من الإجراءات النظامية ضد الشركة.

ومن جانبها أكدت الشركة على قدرتها وحرصها التام على استيفاء كافة المتطلبات النظامية والالتزام بها قبل الموعد المحدد من قبل المؤسسة.