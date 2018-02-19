موردون يكشفون عن تأثير ” الفاتورة المجمعة ” على أسعار الخضار والفاكهة

عادل الحربي (صدى):

أعلن عدد من الموردون بالسوق المركزي للخضار والفواكه بجدة، عن توقعاتهم بشأن تأثير تطبيق ” الفاتورة المجمعة ” على التجار والمنشآت وأسعار المحاصيل الزراعية المحلية والمستوردة.

توقع الموردون أن تحافظ أسعار المحاصيل الزراعية المحلية والمستوردة على مستوياتها في الربع الرابع من 2018 مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي، مستبعدين خروج بعض التجار الموردين من السوق.

ومن جانبه أكد المدير العام لشركة الشربتلي سيف الله الشربتلي، أن التجار قادرون على سد أي نقص يتسبب فيه خروج مورد أو موردين من القطاع لعدم قدرته على التكيف مع الأوضاع الإصلاحية الجديدة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القطاع عانى من تراجع القوة الشرائية بنسبة 15% خلال الربع الرابع من 2017، ما يعكس ارتفاع المعروض عن الطلب ويعزز من بقاء الأسعار الحالية المعتدلة، حيث استقرت الأسعار عند مستوياتها في السوق المركزي للخضار بجدة.