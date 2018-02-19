جندي يمني يستولى على 100 مليون ريال رواتب المتقاعدين العسكريين

فهمي محمد(صدى):

تواصل القوات الأمنية بحثها عن جندي يمني بعدما استولى على 100 مليون ريال من رواتب المتقاعدين العسكريين ،الأحد، كانت في طريقها من محافظة عدن إلى محافظة أبين جنوب اليمن.

كان أحد جنود نقطة العلم المتمركزة شرق عدن، أوقف سيارة مسؤول مالي في دائرة التقاعد العسكرية بمحافظة أبين وعلى متنها 100 مليون ريال يمني هي رواتب المتقاعدين العسكريين والأمنيين، بعد استلامها من عدن.

وبحسب مصادر بعدن، فإن جنود النقطة التابعة لقوات الحزام الأمني أخبروا المسؤول العسكري، أنهم لم يُبلّغوا بالسماح للأموال بالمرور، وقاموا بنقلها من على سيارته إلى إحدى آلياتهم العسكرية، وطلبوا منه الانتظار حتى وصول التعليمات إليهم، إلا أن جندياً صعد على متن الآلية وفر هارباً بالأموال صوب مدينة عدن.

وحاول الجنود تعقبه إلا أنهم فشلوا، وقاموا بمداهمة منزله ولم يجدوه ولم يعثروا على الأموال.