تنبيهات الأرصاد بشأن موجة غبار تجتاح بعض المناطق

عادل الحربي (صدى):

أصدرت إدارة التحاليل والتوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس الأحد، 10 تنبيهات صفراء عن احتمال تأثر عدد من مناطق المملكة بالغبار والأمطار، حيث يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم الأثنين على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض وتمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، ويتوقع أن يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على طريف، القريات، سكاكا وعرعر.

وأشارت إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-38كم/ساعة، بينما في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10- 38 كم/ساعة، موضحة أن مكة المكرمة تسجل اليوم 30 مئوية، المدينة المنورة 26 مئوية، الرياض وجدة 28 مئوية، الدمام 25 مئوية، بحسب “عكاظ”.

وعلى صعيد متصل، حثت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بعدم التعرض للغبار والأتربة، مطالبة الجميع بضرورة ارتداء الكمامات الطبية الوقائية عند الخروج من المنزل.