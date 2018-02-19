برنامج للتدريب على النظم الآلية لمكافحة الحرائق والتحكم بالدخان

عادل الحربي (صدى):

نظم معهد البحوث والدراسات الاستشارية، بجامعة أم القرى، بالتعاون مع مديرية إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة، برنامجا تدريبيا لفحص واختبار أنظمة معدات الحريق وأساسيات نمذجة الحرائق، ونظام سحب الدخان باستخدام الحاسب الآلي، وذلك بهدف تطوير العاملين في مجال السلامة والوقاية من الحريق، وأنظمة الحريق والتحكم بالدخان في كافة المنشآت بتنوع استخداماتها وتأثيرها المباشر على سلامة الأرواح في حالات الطوارئ.

وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور علي بن محمد الشاعري أن مثل هذه البرامج تأتي من منطلق التعاون بين جميع الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن الأهداف المرجوة لمثل هذا التعاون هو تقديم كل ما يخدم الوطن مع خطة التحول الوطني 2020، وفق رؤية المملكة 2030.

بدوره قال وكيل معهد البحوث والدراسات الاستشارية لدعم الاعتماد المهني الدكتور رائد بن عبدالرحمن شالواله إن هذا البرنامج يأتي امتدادا لسعي جامعة أم القرى، ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية، إلى خدمة المجتمع، وكل ما يخدم العلم والمعرفة، وذلك لتقديم الاستشارات التطويرية، والخدمات البحثية والتعليمية والمجتمعية، والبرامج التدريبية المهنية.