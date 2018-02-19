تحديد السرعات الجديدة على طريق الرياض – الدمام خلال أسبوعين

علي العنزي(صدى):

قال وكيل وزارة النقل ماجد العرقوبي، إن عملية تركيب اللوحات الإرشادية اكتملت في الطرق التي تم اعتماد السرعة الجديدة فيها، مبيناً أنه أخذ في الاعتبار مداخل الهجر والقرى، ليتم تخفيض السرعة القصوى المحددة بـ 140 كم للمركبات الصغيرة و100 كم للحافلات و80 كم للشاحنات.

ونوه العرقوبي ، إلى أن كاميرات ” ساهر” سيتم وضعها بين كل 10 كيلومترات؛ للحد من حوادث الطرق السريعة.

وأشار إلى أن تحديد السرعة الجديدة على طريق الرياض – الدمام سيتم خلال أسبوعين، بعدما تم تحديد السرعة على طريق الرياض – الطائف في الاتجاهين الشرقي والغربي، وفي طريق الرياض – القصيم في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، وفي طريق المدينة المنورة – مكة في الاتجاهين الشمالي والجنوبي.