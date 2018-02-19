بالصور..افترقا في سن المراهقة والتقيا بعد 70 عاما فقررا الزواج

متابعات(صدى):

أحبا بعضهما منذ الطفولة، لكنهما افترقا في سن المراهقة، ولم يلتقيا لمدة 70 عاما لكن بقيت مشاعرهما دون .

التقيا الزوجين “جورج كوفين ” و ” إيرن لانينج ” البالغان من العمر 89 عاما للمرة الاولي بعد افتراقهما في جنازة صديق مشترك ليقررا إعادة قصتهما الرومانسية من جديد، وأقاما حفل الزواج امام الأهل والأصدقاء.

وتقول ايرين عن زوجها : ” ما زال وسيم كما كان مثل أي وقت مضى، شعره قد يكون أبيض الآن، ولكن لديه نفس الابتسامة وروح الفكاهة التي أحببتها عندما كنا أصغر سنا، لكني لم أفكر أبدا أننا سوف ينتهي بنا الحل إلي الزواج انها خرافة حقا”.