تدشين الجرعة الثانية لشلل الأطفال لمدة 5 أيام في مكة

نايف السالم(صدى):

دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الثانية) لعام 1439هـ، حيث دشنت الأولى يوم الأحد 20 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 7 يناير 2017م، لمدة خمسة أيام، وبدأت الجرعة الثانية أمس الأحد.

وذكرت صحة مكة المكرمة بأن الحملة ستقام بسواعد الكوادر الصحية العاملة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بمكة المكرمة، بدعم من القطاعات الصحية الأخرى للوصول لأكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة (الأطفال دون سن الخامسة)، تحت إشراف مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وأوضحت أن هذه الحملة تنطلق سنويًّا لتؤمِّن للجيل القادم سلامته من وفادة الفيروس إلى الوطن، إذ كانت آخر حالة تم تسجيلها في المملكة العربية السعودية خلال عام 1416هـ حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. والفضل يعود إلى حرص ولاة الأمر في وطننا الغالي على برامج التحصين والتمنيع لحماية الأجيال ووقايتها من الأمراض المعدية بما فيها مرض شلل الأطفال.

ويتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية في جميع أحياء مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها إشرافيًّا عن طريق المرور على المنازل في الأحياء السكنية بواسطة الفرق الميدانية؛ وذلك لضمان الوصول لأكبر عدد من الأطفال دون سن الخامسة، وتكون الجرعة عبارة عن قطرتين في الفم.

كما تتوفر فرق أخرى في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة المسائية لتقديم خدمة التطعيم لمن يرغب بزيارة المراكز والحصول على الجرعة من ذات المركز. هذا وتهيب إدارة الصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين المبادرة لتطعيم الأطفال والتعاون مع الفرق لإنجاح الحملة؛ وذلك من أجل سلامة وحماية أطفالنا.